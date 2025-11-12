国務院報道弁公室が11月10日に開いた記者会見で、中国工業・情報化部計画司の姚珺（ヤオ・チュン）司長は「産業用ロボットと人型ロボットの工場導入を推進していく」と明らかにした。人民網が伝えた。姚司長は「新技術・新製品の大規模応用を実現する上で、応用シーンは極めて重要なけん引的役割を果たしている。次の段階として、当部は『5G＋』『AI（人工知能）＋』『ロボット＋』『インダストリアル・インターネット＋』『