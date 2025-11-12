エヌアイシ・オートテック [東証Ｓ] が11月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比60.0％減の2200万円に大きく落ち込み、通期計画の2億5200万円に対する進捗率は8.7％にとどまり、5年平均の41.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比37.7％増の2億3000万円に拡大する計算