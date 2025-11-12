日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。巨人を戦力外となった高橋礼投手（30）が勝負の8球を投げ終え「現役続行の強い気持ちで臨みました」と改めて思いを口にした。開始8人目の投手として午前中のマツダのマウンドに上がった高橋は、松山竜平（40＝広島）、鈴木蓮（21＝DeNA）、そしてケガのため不参加となったフルプに代わり出場した