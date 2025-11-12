総フォロワー150万人を超えるモデル・早坂シャーニィー（27）が、ダイバーシティをコンセプトにタレントマネジメントを行う「Almost Japanese」に、11月1日より所属した。早坂はオーストラリア・クイーンズランド州の弁護士資格を保有する異色の存在で、モデル業とともに社会課題の発信にも積極的に取り組んでいる。【写真】美脚スラリ！モデルとしても活躍する早坂シャーニィー1997年12月15日生まれ、オーストラリアと仙台を