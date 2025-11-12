歌手でタレントの研ナオコ（72）が、12日までに自身のブログを更新。色鮮やかな花々が咲く自宅テラスのガーデニングを披露した。【写真】「綺麗なお花ですね〜」「ステキです」クレマチス＆ベゴニアが咲く研ナオコの自宅テラス研は「我が家のテラスにクレマチス咲きました つぼみもいくつかあるのでもう少し咲きそうです」とうれしそうに報告し、空に向かって紫の花を咲かせたクレマチスを披露。ほかテラスには、ベゴニアも