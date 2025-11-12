お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。推し活に没頭した学生時代を振り返った。【写真】「5年できょんちぃは超肥える」“ほっそり→ふっくら”のビフォーアフター披露の金子きょんちぃこの日番組では国内で推定1300万人いるともいわれる「推し活」について特集。推し活を続けることで感じる“疲れ”について語った。その中で