アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）第10弾となる来場御礼入場者特典「蛇腹ポストカードセット〜決戦編〜」が、15日〜28日にかけて配布されることが発表された。新たな特典にネット上では驚きの声があがっている。【画像】絵柄は上弦の鬼VS冨岡、胡蝶たち新特典のポストカード＆ポスター特典は、決戦CMの場面写真を使用した蛇腹型のポストカードセットで、そのまま飾っても、