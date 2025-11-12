仙台育英高（仙台市）男子サッカー部で3年生の部員が複数の部員から不適切な言動を受けた問題で、調査していた学校は12日、特定の生徒が集団から疎外されるなどの構造的いじめがあったとして、12月から開催される第104回全国高校選手権大会の出場を辞退すると発表した。学校は「サッカー部全体、顧問団ならびに生徒の人権意識が不十分で構造的いじめを生じさせ、これを見逃してしまう体制であった」とする文書を公表。集団から