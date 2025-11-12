女優三田寛子（57）が12日、水曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。長男の歌舞伎俳優中村橋之助（29）の婚約について語った。橋之助は10日、元乃木坂46で女優の能條愛未と婚約会見を行った。三田は、オープニングでパーソナリティーのパンサー向井慧から「めでたい話題が。おめでとうございます」と長男の婚約を祝われると、「ありがとうございます。恐れ入ります」と恐縮し