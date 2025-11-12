３月末をもって解散した「ＫＡＴ―ＴＵＮ」。元メンバーの赤西仁がレアなショットを公開した。１２日までにインスタグラムで「これも忘れてた！！」とつづり、同じく元メンバーの亀梨和也との２ショットをアップ。肩を寄せ合い、おどけた表情も見せた。「ＫＡＴ―ＴＵＮ」は８日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムでラストライブ「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ―ＴＵＮ」を開催し、亀梨と上田竜也、中丸雄一がステージに立った