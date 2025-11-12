メッツのＤ・スターンズ編成本部長が１１日（日本時間１２日）、ＧＭ会議会場でメディアに応対したが、村上宗隆内野手の名は出さず慎重な言い回しにとどめた。メッツはスターンズ氏ら５人体制で８月に来日。同１２日のＤｅＮＡ戦（神宮）では村上の特大弾を生視察。村上獲得に熱心な球団の一つとみられている。スターンズ氏は「個々の選手についてこの段階でコメントするつもりはない。ただ、彼らが獲得対象になり得ることは