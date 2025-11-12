◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成５位で、オイシックスの知念大成外野手が白組の「９番・ＤＨ」で出場。“巨人初打席”となった第１打席は中直に倒れた。０―０の３回１死一塁で紅組・菊地の低めをうまくミートするも、打球は中堅手の正面をついた。仮契約前だが、学生や社会人でなければ練習参加できる点を生かして７日から秋季キャンプに参加している。