【「別冊少年チャンピオン」12月号】 11月12日 発売 価格：790円 秋田書店は、マンガ雑誌「別冊少年チャンピオン」12月号を本日11月12日に発売した。価格は790円。デジタル版も同時発売されている。 今号では表紙&巻頭カラーに渡辺航氏による自転車競技を題材にしたマンガ「弱虫ペダル SPARE BIKE」が登場。最新単行本15巻発売と新章開幕記念を記念して掲載されてい