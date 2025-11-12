17日から19日にかけては今シーズンこれまでで一番強い寒気が流れ込み、一気に寒くなるでしょう。風が強く、東京都心や大阪など関東から九州の都市部でもダウンコートが欲しくなるくらいです。本州でも峠道では雪が積もる可能性がありますので、今週末のうちに雪の装備を整えておきましょう。13日(木)〜19日(火)一気に季節が前進今週末のうちに冬支度を明日13日(木)は前線が北日本を通過します。北海道の日本海側から北陸は雨や