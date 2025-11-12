【週刊少年マガジン 2025年50号】 11月12日 発売 価格：400円 画像はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年50号」を本日11月12日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭グラビアには芳根京子さんが登場。巻頭カラーに新連載「ゼロとヒャク」、センターカラー