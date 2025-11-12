資料ガソリン給油 香川県は、ガソリンの暫定税率廃止に伴う税収への影響が49億円になるという試算を発表しました。池田知事は「地方の財源に影響がないような制度設計を国にお願いしたい」と述べました。 与野党6党が5日、ガソリン暫定税率を12月31日に廃止することで合意したことを受けて、香川県が県の税収への影響を試算したものです。 内訳は2025年度の当初予算ベースで、軽油引取税が47億円、地方揮発油譲