環境省によると、今年度のクマによる死者数は13人（11月5日現在）にのぼり、過去最多を更新。クマの捕殺は9月末までに5983頭を数え、昨年度の5136頭を遥かに超えた。というのに、クマによる被害は増加する一方だ。秋田県はとうとう自衛隊に派遣を要請したのだが……。＊＊＊【写真を見る】山道ではぜったいに遭遇したくない…人間と目が合った瞬間のツキノワグマの凍りつくような眼差し自衛隊は「わが国の平和と独立を守り、