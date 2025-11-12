ＳＢＩインシュアランスグループ [東証Ｇ] が11月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比50.1％増の73億円に拡大し、通期計画の110億円に対する進捗率は66.4％に達し、5年平均の57.7％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.8％減の36.9億円に減る計算になる。 直近3