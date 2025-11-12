フィギュアスケート選手の樋口新葉（24）が11月8日、Instagramストーリーズを更新。NHK杯国際フィギュアスケート競技大会の様子を公開した。 投稿されたのは、樋口が両手を大きく広げたポーズで氷上を滑る写真。樋口は冒頭でダブルアクセルを決めるも、その後のミスなどが響き10位となった。樋口は今季限りの引退を表明している。 【画像】両手を大きく広げたポーズで氷上を