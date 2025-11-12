株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が12日、自身のXを更新。元HKT48でモデル・俳優の兒玉遥（29）との2ショット写真を投稿した。【写真】年の差47歳！デレデレ顔の元人気アイドル＆桐谷さんの2ショット以前から兒玉と対談することを報告していた桐谷さんは、「11日は副業アカデミーのスタジオへ行って、兒玉遥さんと、株主優待と投資の魅力について対談しました」と報告。複数の写真も