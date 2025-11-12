【ラスベガス（米ネバダ州）＝平沢祐】米大リーグの球団幹部らが集まるゼネラルマネジャー（ＧＭ）会議が１１日、ラスベガスで始まった。ポスティングシステムを利用した米大リーグ挑戦を認められた西武の今井について、パドレスのプレラー編成本部長兼ＧＭが「何度か彼を見てきた。継続的な成長を見るのは楽しい。その時がくれば準備は整っている」と関心を示した。一方、カブスのホイヤー編成本部長は今永について「我々が彼を