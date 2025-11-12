テレビ大分 大分県内の直近の景気動向について日本銀行大分支店は「緩やかに回復している」とする判断を据え置きました。 日本銀行大分支店は直近の県内の景気動向について全体の判断を「一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している」としました。 これは、10月、2年1か月ぶりに引き上げた判断を据え置いています。 個人消費については、賃上げの影響もあり、消費者の購買意欲が高まっていて、百貨店やスー