将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局の対局を行っている。午前10時のおやつには、両者が馬をモチーフにした和菓子の「おウマちゃん練り切り」を注文。かわいすぎるおやつが、ファンの視線を釘付けにした。【映像】食べられないよ…かわいすぎる「おウマちゃん練り切り」今年12月に開設100周年を迎える京都