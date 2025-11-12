チャンネル登録者数約56万人の大食い系双子姉妹YouTuber、はらぺこツインズの妹、小野あこが12日までにYouTubeチャンネルを更新。体調不良により入院した経緯などを説明した。動画には姉の小野かことそろって出演。入院の原因について「ストレス性胃炎」と「慢性的な胃の不調」、さらに「椎間板ヘルニア」や「長年患っている持病」が重なったという。一部SNS上で、救急搬送されたとの誤った情報も拡散されたが、否定。体調を崩して