12日午前9時29分ごろ、三陸沖を震源とする地震がありました。秋田市などで震度1の揺れを観測しています。気象庁によりますと、震源は三陸沖で震源の深さは約10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されています。岩手県や宮城県で震度2の揺れを観測しています。県内では、秋田市と由利本荘市、横手市、大仙市、井川町、美郷町で震度1を観測しました。この地震による津波はありませんでした。三陸沖では9日日曜日