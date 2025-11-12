新発田市で12日午前、市の要請で出動した猟友会の80代の男性がクマに襲われ負傷する被害がありました。男性がクマに襲われたのは新発田市二本木の農道です。ケガをしたのは猟友会の80代の男性で、警察や消防によると右顔面の口角付近や、足に傷を負っているということです。男性は「顔をかまれた」と話していて、救急車で搬送されていますが意識ははっきりしているとのことです。警察によりますと、12日午前、新発田市押廻（おしま