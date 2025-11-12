「本当に素晴らしい姿勢でトレーニングに臨んでいて、すごく成長してくれているんです」U-17日本代表の山岸範宏GKコーチは、そんな言葉でGK平野稜太(大分U-18)のことを称賛する。11月3日に開幕したU-17ワールドカップはグループリーグの全試合を消化した。グループ1位抜けを果たしたU-17日本代表では、登録21名中20名がピッチに立ち、20名全員が1度は先発出場を果たす形となっている。その中で唯一、試合出場の機会のない選