隠しようのない悔恨の感情をにじませながら、U-17日本代表MF長南開史(柏)は、レッドカードを受けたU-17ワールドカップのグループリーグ最終節について口を開いた。「チームに迷惑をかけてしまった」11月9日に行われたU-17ポルトガル代表との試合に長南は右ウイングバックとして先発出場。1年生ながら主力として活躍してきた成果を見せるように上々のプレーを見せていた。「プレー自体は前半から結構良い形でやれていて、得点に