「恋心だよ」「俺が『恋』をしていたからさ」……歌麿の言葉の意味に、気付かない蔦重。大河ドラマ「べらぼう」43話『裏切りの恋歌』。今回も、絶妙な副題に痺れました。※前回放送の解説記事↓「べらぼう」蔦重と歌麿、あの頃にはもう…おていさんの安否、失脚の定信…11月9日放送の振り返り＆考察「歌麿が西村屋と組んで仕事をする」という話を聞き、慌てて歌麿の家に駆けつけた蔦重（横浜流星）に、歌麿（染谷将太）は数枚の大