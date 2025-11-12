セレブリティ・ヘリコプターズ社チーフパイロットのロビン・ペトグレイブ氏が11月5日、Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの優勝パレードを空撮した様子を公開した。 「Celebration Time!!! World Series Champions LA Dodgers Baby!」と投稿されたのは、4日に開催された優勝パレードを上空から撮影した写真。パレードバスの沿道には大勢の人が集まり、ドジャースの人気を