卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」が4日から9日にかけて開催された。女子シングルスで優勝を果たしたのが早田ひな（日本生命）である。昨年のパリ五輪以降、左腕の負傷に悩まされてきた早田。世界ランキングのトップ10圏内に復帰し、完全復活を印象づけたサウスポーの快挙に、中国メディアも熱視線を送っている。 ■日本勢による優勝争いを制する 早田はエースとして出場した昨夏のパリ五輪で、女子シン