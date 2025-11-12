本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、人気ラーメン店監修の家系ラーメンや、たんぱく質が摂れるロールパンなど、さまざまな商品が発売されています。2025年11月の新商品5品まとめ(11月11日〜11月17日)「セブンイレブン 2025年11月の新商品」「にんにく無双チャーハン」(399円)「にんにく無双チャーハン」(399円)価格 : 399円販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県にんにく