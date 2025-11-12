全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋駅の駅地下居酒屋『うまか亭酒々（しゃしゃ）』です。割烹着の女将が作る純和風料理に舌鼓を打つ割烹着の女将が通路からチラっと見えるお店は創業37年の歴史を誇る。店名は「しゃしゃ」と読ます。「お洒落」と「酒」を掛け合わせた造語だ。旬の魚と野菜のいいところをシャッと出してくれて日本酒を煽る幸せよ。コクの深い白和えは