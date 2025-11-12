12ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÈ¿È¯¡£Á°ÆüÈæ84.36±ß¡Ê0.17¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü927.29±ß¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1352¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï228¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï28¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤Ï80¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ô£Ä£Ë ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò59.66±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÃæ³°Ìô ¤¬34.19±ß¡¢ÆüÅìÅÅ ¤¬28.24±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç ¤¬23.57±ß¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é ¤¬22.23±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï283.78±ß¤Î²¡