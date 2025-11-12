LEXが、11月26日に最新アルバム『Original』のリリースすることを発表した。LEXのSNSでは収録曲も公開されており、これまでSoundCloudやライブでのみ披露し、話題になっていた楽曲などがトラックリストに名を連ねている。さらに、アルバムの先行シングル曲「普通の人間だって言えないよ」が本日リリースされた。意中の相手の前では背伸びしてしまう一方で、実は「普通の人間」であるという等身大の自分を明かせずにいる葛藤や心の