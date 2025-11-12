MLB公式は11日（日本時間12日）、今季の最優秀監督賞を発表。ア・リーグはガーディアンズのスティーブン・ボート監督、ナ・リーグはブルワーズのパット・マーフィー監督がともに2年連続の受賞を果たした。球団史上初の連覇を達成したドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、3位票まで投票が入らず。地元記者からの得票も得られなかった。 ■両リーグとも2