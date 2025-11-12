12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数442、値下がり銘柄数132と、値上がりが優勢だった。 個別ではタスキホールディングス、エクサウィザーズ、Ｗｅｌｂｙ、ＭＴＧがストップ高。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、ランディックス、富士山マガジンサービス、ｅＷｅＬＬ、ＧＭＯメディアなど11銘柄は年初来高値を更新。イオレ、旅工房、トヨコー、ヘリオス、フューチャーリ