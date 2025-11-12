全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋駅の駅地下居酒屋『島と魚せえごれ』です。奄美大島のソウルフードを黒糖焼酎で新橋駅前ビル2号館奥にオアシスあり。「黒糖焼酎はソーダ割りが旨い。透明感の高いものから、ウイスキーみたいものまで取り揃えています」と話す奄美大島出身の店主がニコニコと話しながら、旨い焼酎ソーダを作ってくれる。ソーダ愛が深まりすぎて、