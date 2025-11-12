12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 76447 -14.1 44470 ２. 日経Ｄインバ 1077329.05805 ３. 純金信託8651 -32.9 19875 ４. 日経ベア２8293 100.5 142.6