様々なものの価格が上がっているいま、物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。本格的な冬へと近づく中で、いまが旬の野菜の価格はどうなっているのでしょうか。雪が降るなど寒くなりましたが、野菜の価格に影響はありますか？（田中圭太社長）「これから徐々に道産野菜の収穫が終わりに近づいてくるので、だんだんと葉物野菜を中心に価格が上がってくる時期