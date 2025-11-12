アニメ『パウ・パトロール』の映画最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が、2026年夏に日本公開されることが決定した。【写真】最強の「マイティ・パウ・パトロール」が出動！映画『パウ・パトロールザ・マイティ・ムービー』場面カット“パウパト”の愛称で大人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』。2021年公開の劇場版第1弾『パウ・パトロール ザ・ムービー』は、国内累計興行収入約2.9億円。続く2023年