11月7〜9日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、芥見下々による人気漫画を原作としたTVアニメ第2期の後半と、来年1月放送となる第3期の1話＆2話を上映する『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、初週金土日動員41万7700人、興収6億4000万円をあげ、初登場1位に輝いた。【写真で見る】11月7〜9日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は『爆弾』が、週末金土日動員19万9900人