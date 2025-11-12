¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7½µ¡Ö¥ª¥È¥­¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢OK¡©¡×¡ÊÂè33²ó¡Ë¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¡©¡×¡Ö²¿¤«ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ÇÍî¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï²ÈÂ²¤«¤éÀ×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë½÷Ãæ¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ìë¡¢µ¢