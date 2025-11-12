平清盛が築いた港・兵庫津の地に立つ、神戸市兵庫区の蛭子神社。“柳原のえべっさん”として知られ、地域の人々に長く親しまれてきた。阪神・淡路大震災やコロナ禍といった困難の中でも、毎年の「十日えびす大祭」を絶やすことなく続けてきた宮司の思いと、地域に受け継がれる祈りのかたちをたどる。古くからの神社や寺が多く立ち並ぶ兵庫区。この地域も、1995（平成7）年の阪神・淡路大震災では大きな被害を受けた。宮司の井