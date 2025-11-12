人気男性アイドルグループ「SixTONES」のジェシーさん（29）が2025年11月10日、自身のインスタグラムを更新し、鍛え上げた肉体美を披露した。「トレーニングは最高だじぇ」ジェシーさんは、「トレーニングは最高だじぇ」とつづり、ダンベルを持ったタンクトップ姿を投稿。その他の写真では、トレーニング中の様子も披露している。インスタグラムに投稿された写真では、黒いキャップと黒いタンクトップを着用したトレーニングウェア