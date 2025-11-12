日本各地でクマによる被害が相次ぐなか、ヨーロッパでもルーマニアやスロバキアなど東欧の山岳地帯でクマが人を襲うケースが増加していて、法改正の動きが出てきています。地元メディアなどによりますと、東欧・ルーマニアでは、ヨーロッパで最多のおよそ1万頭のヒグマが生息していると推定されていて、今年7月には観光客が襲われて死亡しています。過去5年間では、19人が死亡し、20年間で274人が重傷を負ったとされています。ルー