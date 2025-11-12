◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の西舘勇陽投手が１２日、紅組の２番手で登板。１回無安打無失点で降板した。０―０の２回から２番手でマウンドへ。先頭・ティマのバットを折りながら二ゴロに打ち取ると、５番・若林を中飛に仕留めた。６番・浅野もバットを折りながら二飛に抑え、テンポよく３者凡退で切り抜けた。西館は今季は１軍では１５試合に登板（先発７試合）で２勝３敗、防御率４・２２をマー