フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１２日、日本を代表する俳優で、映画「切腹」や黒澤明監督「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で役者の後進育成にも力を注いだ文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名・元久＝もとひさ）さんが８日午前０時２５分、肺炎のため都内の病院で亡くなったことを報じた。９２歳だった。昭和、平成、令和と３つの時代で第一線に立ち続けた。