◆紅白戦白組―紅組（８日・ジャイアンツタウンスタジアム）紅組の「５番・右翼」で先発出場している岡田悠希外野手が、第１打席で左越え二塁打を放った。０―０で迎えた２回無死一塁で白組２番手・森田の外角変化球を逆方向へ運んだ。４年目の今季は１軍で１１試合に出場し、打率１割６分７厘、０本塁打、２打点。雪辱を期す来季に向け、持ち味の長打力でアピールした。