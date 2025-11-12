三重県松阪市で11日、パトカーから逃げていたバイクが転倒し、乗っていた16歳の男子高校生2人が軽いケガをしました。警察によりますと、11日午後9時半前、松阪市愛宕町1丁目の交差点で、パトカーの警察官が信号無視をした2人乗りのバイクを見つけ、サイレンを鳴らして追跡しました。バイクはおよそ2キロ逃走したのち、コンビニの駐車場を横切ろうとした際にバランスを崩して転倒し、乗っていた市内に住む16歳の